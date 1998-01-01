Видео: Как правильно выбирать блины на Масленицу

Специалисты Роспотребнадзора составили список советов по выбору блинов в кафе. В понедельник, 4 марта, в России начинается Масленичная неделя.

В эти дни россияне ходят друг к другу на чай с блинами, а также особенно активно посещают кафе, где их готовят. Специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и срок годности. Особенно, если речь идет о выборе блинов с различными начинками.

Кроме того, не стоит забывать о правильном составе продукта. Блины должны быть приготовлены из муки, молока и куриных яиц. Допускается использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали чередовать потребление жареных и жирных блюд с сырыми овощами, поскольку они способствуют нормализации пищеварения.

Ранее Пятый канал рассказывал о лучшей начинке для блинов.