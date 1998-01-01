По подозрению в употреблении допинга задержаны 60 спортсменов с Запада

, 18:16 Эфирная новость 73

Многие спортсмены признались в употреблении запрещенных препаратов, а других поймали с поличным.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Допинговый скандал 254

Допинговый скандал на Западе приобретает небывалые размеры. Появился еще один фигурант — эстонский лыжник Алго Кярп. Он представлял свою страну на трех Олимпиадах, а во вторник, 5 марта, признался, что применял запрещенные препараты. В организм они попадали при переливании крови.

Накануне добровольно сдался полиции австрийский велогонщик Георг Прайдлер. Он сознался в применении допинга по той же схеме — через переливание. По словам Прайдлера, на него оказывали давление, а врачи уверяли, что он никогда не попадется. Ранее с подобным же признанием выступил его коллега Стефан Дениэль.

Процедура называется аутогемотрансфузия. Она позволяет улучшить снабжение тканей кислородом, а, значит, спортсмен становится более выносливым и быстрым. Сейчас активно идет следствие. Полицейские рейды проходят по всей Австрии и Германии. В немецком городе Эрфурт в одном из домов нашли 40 пакетов с замороженной кровью.

На минувшей неделе во время чемпионата мира по лыжным гонкам один из спортсменов был задержан непосредственно при переливании. Как выяснилось, во главе глобальной допинговой сети стоит немецкий врач Марк Шмидт. В списке задержанных уже порядка 60 человек.

Ранее Пятый канал сообщал, что 26-летний лыжник из Австрии Макс Хауке отстранен от участия в чемпионате мира после допингового скандала.

Тема:
Допинговый скандал 254
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