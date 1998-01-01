Видео: более 500 боевиков ИГ* сдались в Сирии

, 15:40 Эфирная новость 95

Боевики находились в «последнем анклаве» террористов в Сирии — деревне Багуз.

Фото, видео: ТАСС / Aboud Hamam, Пятый канал

В Сирии более 500 боевиков прекратили сопротивление и сдались. Они были среди тех, кто покинул деревню Багуз, которую называют последним анклавом ИГ* в арабской республике.

Накануне из этого населенного пункта эвакуировали три с половиной тысячи мирных жителей. Всех их, несмотря на протесты сирийского правительства, направили в печально известный лагерь «Эр-Рукбан». Он находится на территории, подконтрольной американским военным.

Лагерь перенаселен, не хватает продовольствия и воды. А в провинциях, которые были освобождены сирийской армией, при поддержке российских военных открылись еще два новых лагеря для тех, кто остался без крова. В них временно могут разместиться более пяти тысяч человек. Для них созданы все условия — построены дома, проведен водопровод. Налажено снабжение продуктами и медикаментами.

При этом, как сообщал Пятый канал ранее, в лагере «Эр-Рукбан» из-за действий США уже страдают тысячи беженцев.

* — организация запрещена в РФ.

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