Магазинные блинчики вызвали возмущение у покупателей. Речь идет о продукте с сытной начинкой. Люди крайне недовольны качеством: одно тесто, слишком мало мяса, поэтому и претензий так много. Производители твердят: это «рецепт фирмы»! А это значит, что рецептура замороженных блинов покупателю недоступна. Так называемые технические условия у каждого производителя свои. Рассчитывать на совесть коммерсантов не приходится.

Народные контролеры отправили на экспертизу десять упаковок блинчиков с мясом. В восьми из них начинки оказалось меньше 25%. А последний образец побил все антирекорды — 13% мяса. Проблемой уже заинтересовались в Роспотребнадзоре.

Как выбрать правильные блины с начинкой, но без сюрпризов, разобралась корреспондент Пятого канала Светлана Бобруенко.

Ранее Пятый канал рассказывал, как правильно выбирать блины на Масленицу.