Видео: «мясные» блины оказались без мяса — результаты народной проверки

, 17:31 Эфирная новость 31

Роспотребнадзор уже заинтересовался рецептурой замороженных блинчиков — в одном из образцов начинки оказалось всего 13%.

Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

Магазинные блинчики вызвали возмущение у покупателей. Речь идет о продукте с сытной начинкой. Люди крайне недовольны качеством: одно тесто, слишком мало мяса, поэтому и претензий так много. Производители твердят: это «рецепт фирмы»! А это значит, что рецептура замороженных блинов покупателю недоступна. Так называемые технические условия у каждого производителя свои. Рассчитывать на совесть коммерсантов не приходится.

Народные контролеры отправили на экспертизу десять упаковок блинчиков с мясом. В восьми из них начинки оказалось меньше 25%. А последний образец побил все антирекорды — 13% мяса. Проблемой уже заинтересовались в Роспотребнадзоре.

Как выбрать правильные блины с начинкой, но без сюрпризов, разобралась корреспондент Пятого канала Светлана Бобруенко.

Ранее Пятый канал рассказывал, как правильно выбирать блины на Масленицу.

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