Нью-Дели опроверг утверждения Исламабада о сбитом истребителе Су-30

, 22:55 14

Военное командование Индии заявило, что в ходе воздушного боя все летчики показали высший класс, а после все самолеты вернулись на базу.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Индия — Пакистан: конфликт 2019 22

Министерство обороны Индии опровергло утверждения Пакистана о том, что 27 февраля в воздушном бою над спорным регионом Кашмир был сбит индийский многоцелевой истребитель Су-30. Согласно заявлению ведомства, пакистанский F-16 выпустил по индийскому Су-30 ракеты, но ни одна из них цели не достигла, пишет ФАН.

Более того, военное командование Индии сообщило, что их летчики показали в прямом смысле высший пилотаж — они уничтожили все выпущенные по истребителю ракеты средней дальности американского производства AMRAAM класса «воздух-воздух».

В том воздушном бою также экипажу МиГ-21 удалось сбить один из пакистанских F-16.

Ранее Пятый канал рассказывал о мнении эксперта, который прокомментировал воздушный бой МиГ-21 и F-16 между Индией и Пакистаном.

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