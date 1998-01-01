Нью-Дели опроверг утверждения Исламабада о сбитом истребителе Су-30

Министерство обороны Индии опровергло утверждения Пакистана о том, что 27 февраля в воздушном бою над спорным регионом Кашмир был сбит индийский многоцелевой истребитель Су-30. Согласно заявлению ведомства, пакистанский F-16 выпустил по индийскому Су-30 ракеты, но ни одна из них цели не достигла, пишет ФАН.

Более того, военное командование Индии сообщило, что их летчики показали в прямом смысле высший пилотаж — они уничтожили все выпущенные по истребителю ракеты средней дальности американского производства AMRAAM класса «воздух-воздух».

В том воздушном бою также экипажу МиГ-21 удалось сбить один из пакистанских F-16.

Ранее Пятый канал рассказывал о мнении эксперта, который прокомментировал воздушный бой МиГ-21 и F-16 между Индией и Пакистаном.