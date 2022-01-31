Смертельный приговор: Кто из знаменитостей умер от заражения крови, как Началова

Российская певица Юлия Началова могла бы сегодня отметить 41-й день рождения. Однако судьба распорядилась иначе. 16 марта 2019 года звезда скоропостижно скончалась. Причиной смерти артистки стал сепсис или проще — заражение крови, которое возникло из-за маленькой раны на ноге. Она загноилась и привела к гангрене. Кто из знаменитостей в некотором роде повторил путь Началовой? Вспоминает 5-tv.ru.

Так, в 2014 году правозащитница Валерия Новодворская скончалась от инфекционно-токсического шока, вызванного флегмоной — гнойным воспалением стопы. По данным издания, она получила травму за полгода до смерти, но к врачам обратилась не сразу, что привело к сепсису.

От острого сепсиса в 1915 году скончался и композитор Александр Скрябин. Есть информация, что он неудачно выдавил прыщ в носогубном треугольнике, на его месте образовался карбункул, который и вызвал заражение крови.

Создатель американского виски Джек Дэниел скончался в 1911 году, сепсис тоже вызвала рана на ноге. Говорят, он в сердцах пнул сейф, который не мог открыть, потому что забыл комбинацию цифр, и сломал палец. Дэниэл вовремя не обратился за медицинской помощью и в рану попала инфекция.

Президент США Джеймс Гарфилд умер от инфаркта, но сердце его не выдержало сильного воспаления раны. В 1881 только что избранному президенту выстрелил в спину из револьвера психически неуравновешенный политик. Рана была не смертельная — погубили Гарфилда неумелые действия врачей, которые оперировали его, не соблюдая правил дезинфекции.

Ранее Пятый канал рассказывал, что такое подагра — болезнь, которой также страдала Юлия Началова.