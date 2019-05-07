«Я с ним простилась»: Цымбалюк-Романовская не пойдет на похороны Джигарханяна

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не пойдет на похороны бывшего мужа — актера Армена Джигарханяна — в том случае, если он ее не переживет. Об этом Цымбалюк-Романовская заявила в интервью Дни.ру.

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«Я с ним простилась в октябре 2017 года», — сказала пианистка.

Также она в очередной раз посмеялась над слухами, согласно которым актер полностью содержал семью во время их брака.

«На момент развода с предыдущей женой у него была только вторая часть квартиры на Арбате. На свои доходы он преимущественно содержал жену, живущую в Америке и последние 20 лет не работающую», — рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

При этом пианистка призналась, что Джигарханян много лет был для нее не только просто близким человеком, но и кумиром. По этой причине она пережила очень горькое разочарование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в середине апреля Цымбалюк-Романовская отметила годовщину знакомства с новым возлюбленным — певцом Прохором Шаляпиным.