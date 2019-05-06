Видео: Шествие «Бессмертного полка» прошло по обе стороны океана

«Бессмертный полк» продолжает свое шествие по всему миру в преддверие 74-й годовщины Великой Победы.

В солнечном Майами на памятную акцию собрались около ста человек. Люди с фотографиями предков-героев колонной прошли по городским улицам под аккомпанемент фронтовых песен.

Около пяти тысяч человек примкнули к колонне «Бессмертного полка» в центре канадского Торонто. Шествие завершилось у мемориала в районе старого Сити-холла.

К памятной международной акции не первый год присоединяются в Чили и Аргентине.

В австралийском Мельбурне в акции приняли участие более ста человек. Почтили подвиг советских воинов в крупнейшем городе Австралии — Сиднее.

В немецком Кельне маленькая девочка исполнила «Смуглянку» перед участниками шествия «Бессмертный полк».

В списке городов, объединившихся под знаменами «Бессмертного полка», бельгийские Гент и Льеж, а также испанский Аликанте.

Впервые «Бессмертный полк» был проведен на Сицилии. В памятном шествии и митинге на морском побережье приняли участие жители городов Катания, Палермо, Сиракузы и Агридженто.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Нью-Йорка, где к шествию «Бессмертного полка» присоединился постпред РФ при ООН Василий Небензя.