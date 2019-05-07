Волонтеры со всей страны собрались на слете победителей конкурса «Послы Победы»

Сотни волонтеров из России и зарубежья собрались 6 мая в Москве на слет победителей конкурса «Послы Победы». Стать финалистом и представлять свой регион или страну было не просто. На каждое место претендовали десятки человек. Кроме того, добровольцам нужно было показать себя в различных патриотических акциях, встретиться с ветеранами и написать эссе на тему Великой Отечественной. 9 мая они будут принимать участие в ключевых мероприятиях Дня Победы во многих городах страны.

«Мой дед он воевал, он прошел финскую войну, затем воевал в Великой Отечественной войне, по счастливому стечению обстоятельств мы поедем в Тулу, дедушка у меня всю жизнь прожил в Тульской области», — рассказала финалист Международного конкурса «Послы Победы» Ольга Богачева

Волонтеры станут участниками и «Бессмертного полка». Масштабную акцию уже подержали за рубежом. Сегодня в центре Токио танцевали «Калинку» и вспоминали фронтовые песни. Сотни наших соотечественников вышли с портретами своих близких, которые воевали в Великую Отечественную. Акция прошла также в Китае, Италии, Испании, Аргентине, США и других странах.