«Панцири» и «Торы» отразили атаку боевиков на базу Хмеймим

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили об отражении атаки боевиков на базу Хмеймим.

6 мая Зенитные комплексы «Панцирь-М» и «Тор-М1» сбили 27 реактивных снарядов систем залпового огня, выпущенных из Идлибской зоны деэскалации. Ни один из них не упал на территорию военной базы. Никто не пострадал.

«Российские комплексы противовоздушной обороны успешно отразили два удара реактивными системами залпового огня по авиабазе Хмеймим из районов подконтрольных боевикам террористических организаций в Идлибской зоне», — говорится в сообщении Центра.

Позиции атаковавших Хмеймим террористов были выявлены и уничтожены российской авиацией и артиллерией Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о попытке атаковать базу Хмеймим 2 мая.