Видео: Стали известны детали авиакатастрофы с Superjet 100 в «Шереметьево»

Беспрецедентную компенсацию в девять миллионов рублей получат родственники погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево». Установлены также суммы, которые получат пострадавшие и, впервые в российской истории, пассажиры, не получившие травм. Это решение утвердили сегодня в правительстве. В Мурманск вернулись еще четыре участника той катастрофы, в том числе человек, покидавший горящий самолет последним. Их рассказы и новые кадры крушения в материале Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись переговоров служб «Шереметьево» при крушении SSJ-100.