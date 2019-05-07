Видео: «Бал Победы» прошел в Москве возле Останкинской телебашни

В Москве 7 мая устроили «Бал Победы». Возле Останкинской телебашни собрались сотни пар, чтобы одновременно закружиться в вальсе под музыку военных лет. Для них играл духовой оркестр, а кульминацией праздника стало выступление Василия Ланового, народного артиста и фронтовика. Он не только спел несколько песен, но и поделился воспоминаниями о войне. Своеобразной декорацией бала стала самая большая в мире Георгиевская лента: ее площадь — ровно 2019 квадратных метров. Волонтеры растянули ее здесь же, возле Останкино.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве и Петербурге прошла генеральная репетиция Парада Победы.