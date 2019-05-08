Акция «Бессмертный полк» проходит в Сирии

В преддверии дня Победы акция «Бессмертный полк» проходит в сирийских городах. Фотографии дедов и прадедов, которые прошли Великую Отечественную, сегодня пронесет колонна в Латакии. А в Алеппо пришел очередной гуманитарный конвой из России. Но в этот раз, кроме раздачи муки, круп и мясных консервов, сотрудники Центра по примирению враждующих сторон взяли на себя еще одну важную миссию — вручили местным жителям «Георгиевские ленточки». В Сирии, оказывается, живет немало людей, которые знают, что означает для русских людей 9 мая, День Победы.

«Я учился в СССР. Я помню, как празднуют русские люди День Победы. Это большой праздник для вас. Сегодня Россия помогает Сирии. Мы благодарим вас! Вы сохраняете мир!», — рассказывает один из участников шествия.

За считанные минуты разлетелись больше тысячи георгиевских ленточек. Наш праздник Великой Победы для жителей измученной войной Сирии не чужой. 9 мая колонны «Бессмертного полка» пройдут по всем крупным городам страны. А на авиабазе Хмеймим в общем строю проследуютт военнослужащие российской и сирийской армий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отраженной атаке боевиков на базу Хмеймим в Сирии.