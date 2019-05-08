Главная сенсация нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов — амстердамский «Аякс» — 8 мая на своем поле принимает лондонский «Тоттенхэм» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Молодой и дерзкой голландской команде на пути к финалу предстоит защитить, а может и преумножить гостевую победу в Лондоне (1:0). Британцам, напротив, предстоит совершить камбек. На фоне чуда, которое сотворил «Ливерпуль» в противостоянии с «Барселоной», эта задача не кажется невыполнимой.

Первый матч показал, что «Аякс» находился в лучшей форме и победил заслуженно. «Тоттенхэм» же был ослаблен отсутствием атакующих лидеров команды — Гарри Кейна (травма) и корейца Сона Хын Мина (дисквалификация). Однако амстердамских болельщиков должна была насторожить разница, с которой подопечные Эрика тен Хага провели первый и второй таймы. «Аякс» ощутил себя в непривычной для себя роли фаворита в паре с лондонцами и как будто не знал, что с этим делать. В итоге голландский клуб отдал инициативу соперникам, которые так и не смогли забить на домашней арене несмотря на преимущество во втором тайме.

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К ответному матчу в Амстердаме в распоряжении главного тренера «Тоттенхэма» Почеттино появился козырь в виде того самого Сона, который внес ощутимый вклад в победу над «Манчестер Сити» в четвертьфинале. Быстрый и бьющий с обеих ног кореец должен поправить процент реализации опасных моментов, который сильно «хромает» у «Шпор» в последних матчах. Стоит отметить, что гол лондонского клуба на чужом поле может сильно повлиять на ход всего двухматчевого полуфинала.

Кроме того, в нынешнем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов «Аякс» странным образом хуже выступает именно в родных стенах. Амстердамцы дома уступили «Реалу» (1:2) и сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1) — оба гранда были повержены, когда «Аякс» играл на выезде (4:1 и 2:1 соответственно)

Кто станет соперником «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов — покажет матч на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Начало игры в 22:00 по Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о невероятной победе «Ливерпуля» на «Барселоной».