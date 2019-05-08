Накануне 74-й годовщины Победы в Санкт-Петербурге люди несут цветы к монументу «Родина-Мать» на месте самого большого в мире захоронения жертв Второй мировой войны — на Пискаревское кладбище.

В торжественно-траурная церемонии утром в среду, 8 мая, приняли участие власти города и Ленинградской области, военные, курсанты, блокадники, ветераны войны и труда, представители религиозных и общественных организаций, школьники, студенты и простые петербуржцы.

На Пискаревском кладбище в братских могилах похоронены почти полмиллиона жителей города, погибших в Ленинграде от голода и бомбежек, и защитников города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве и Санкт-Петербурге прошли генеральные репетиции Парада Победы.