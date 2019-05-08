Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве в среду, 8 мая. Церемония прошла в честь кануна Дня Победы.

«Победа досталась действительно потом и кровью нашего народа. И для того, чтобы никогда больше никакой враг не вступил на нашу землю, мы должны быть настолько сильными, чтобы даже мысль начать войну против нашей страны не могла серьезно существовать в сознании людей», — сказал патриарх.

Предстоятель отметил, что одна из главных задач россиян — сделать так, чтобы сила духа, любовь к Родине и чувство патриотизма никогда не ослабевали в сердцах военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин поздравил с Днем Победы народы Украины и Грузии.