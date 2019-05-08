Путин поздравил с Днем Победы народы Украины и Грузии

Владимир Путин в среду, 8 мая, поздравил с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне лидеров и граждан стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии.

«Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг — свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов», — цитирует президента России пресс-служба Кремля.

Поздравительные телеграммы Владимир Путин направил также народам Украины и Грузии.

«Наш долг — отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии. Убежден, что народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе», — говорится в обращении российского президента к украинцам.

Поздравляя с праздником грузинских граждан, Владимир Путин подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне является бесценным достоянием народов России и Грузии, которые вместе сражались против врага и ценой огромных жертв спасли от фашизма и свою землю, и весь мир.

«Уверен, что опираясь на славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, мы обеспечим конструктивное развитие российско-грузинских отношений, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях», — говорится в послании Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон, увеличивающий пенсии ветеранов Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысячи рублей.