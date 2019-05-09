В Краснодаре к Дню Победы на стене появились идущие в наступление Т-34

, 12:35 Фото 94

Этот стрит-арт сразу стал местной достопримечательностью, на фоне которой местные жители с удовольствием фотографируются.

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Фото, видео: Пятый канал

На одной из улиц Краснодара к Дню Победы художники на стене нарисовали идущие в наступление танки Т-34. На фото изображены легендарные «тридцатьчетверки», вырывающиеся из лесной чащи.

На башнях боевых машин красуются красные звезды. Благодарные внуки фронтовиков также сделали надпись: «С Днем Победы!».

Этот стрит-арт сразу стал местной достопримечательностью, на фоне которой местные жители с удовольствием фотографируются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Барнаула оплачивал покупки пожилым людям накануне Дня Победы.

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