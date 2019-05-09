Видео: Барнаулец оплачивал покупки пожилым людям накануне Дня Победы

Молодой барнаулец решил устроить благотворительную акцию накануне Дня Победы. В одном из магазинов города он оплачивал покупки пожилым людям. Видео с благородным поступком он выложил в свой Instagram. Покупатели сначала смущаются и не понимают, что происходит, но потом рассыпаются в благодарностях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подобной акции от Вячеслава Машнова, который известен как рэпер Гнойный и Слава КПСС. Он также оплачивал покупки пожилым людям и убеждал их набрать побольше товаров. После он набрал полную тележку товаров и отвез ее в церковь. Кроме того рэпер продолжил акцию в аптеке и оплачивал для всех пожилых посетителей лекарства.