Воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды

В Москве воздушная часть парада в честь Дня Победы была отменена в связи с погодными условиями, сообщили в Минобороны.

«В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в московском регионе авиационная часть парада отменена», — уточнили в ведомстве.

По изначальному плану в московском параде должны были принять участие пять вертолетных групп и 17 групп самолетов, в которые бы вошли бомбардировщики, истребители и штурмовики, стоящие на вооружении в ВКС РФ. Среди них — две группы Су-34, Су-35С, дальний сверхзвуковой Ту-22М3 и вертолеты Ка-52, прозванные «Аллигаторами».

Ранее 5-tv.ru писал о торжественных парадах в Москве и Петербурге.