На Пятом канале акция «День добрых дел» для Егора Стрекальцова

, 16:03 Эфирная новость 129

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение.

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Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 246

Жизнерадостный Егор вместе с родителями уже готов был отпраздновать победу над болезнью. Врачи сообщили — пациент в ремиссии и отпустили домой. Но теперь мальчику снова предстоят походы в больницу. В любой момент рак может вернуться.

Вот уже полгода Егор живет на лекарствах и практически не снимает защитную маску. В реанимацию его может отправить даже самая обычная простуда. Единственная радость сейчас в жизни ребёнка — редкие прогулки.

Он заболел прошлой осенью. Врачей сразу насторожили опухшие лимфоузлы. Анализы подтвердили — это острый лейкоз, рак крови.

«Заново учились ходить, садиться, подниматься. Практически многие вещи, особенно связанные с ножками, происходили заново. Ужасно было видеть ребенка немощным», — рассказывает мама Егора.

Но родители понимали — диагноз лейкоз — не приговор. Это самое распространенное онкологическое заболевание у детей и врачи хорошо знают, как лечить недуг. Большинство маленьких пациентов выздоравливают. Так было и с Егором. Во время последнего курса химиотерапии болезнь почти отступила. Но затем родные мальчика не на шутку перепугались: у ребёнка началась сильнейшая аллергия. Организм словно взбунтовался против лечения.

«Хорошо, что были в стационаре, в считанные секунды начался отек квинке. Было тяжело и страшно, ребенок весь заплыл. Отек», — с ужасом вспоминает женщина.

Препарат из стандартного протокола стал вызывать обмороки, тошноту, невыносимый зуд. Одна лишь капля могла привести к анафилактическому шоку, а ведь терапию нельзя прерывать. У ребенка с тех пор панический страх иголок.

Лечение всё же пришлось остановить. А без него опухолевые клетки снова начинают размножаться, счет идет на месяцы и даже недели. Но есть препарат, который может спасти ребенка. Он лечит лейкоз не вызывая аллергии.

«Он облаладет таким же сильным противоопухолевым действия. То, что не вызывает побочных эффектов — это его спасение в данном случае», — рассказывает врач Татьяна Пашко

Вот только в России препарат не зарегистрирован. Раньше его и ввозить в страну было нельзя. Теперь можно, но покупать все равно надо за границей, за свой счет. На курс лечения Егору понадобится пять упаковок. Это полтора миллиона рублей, которые нужно собрать как можно быстрее. Шансы на выздоровление Егора тают с каждым днём.

«При нашей болезни каждый день — на счету. Знаю, что люди очень добрые и отзывчивые. Я надеюсть и уверена, что помогут», — рассказыват мама мальчика.

Улыбчивый Егор — словно не замечает боли. Врачей постоянно одаривает поделками. А его особая страсть — электротехнка. И это в три года! Он даже в больнице нашел занятие.

«Стал изучать ренгеновские аппараты. Любит все подсоединить, разбирать, подключать», — рассказывает женщина.

В семье подрастающего гения с нетерпением ждут лекарства и стараются не отчаиваться. Надеются, что ребенку успеют помочь, пока болезнь не победила.

Тема:
День Добрых Дел 246
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