Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.

«Среди сотен единиц военной техники, прошедшей перед ветеранами и высокопоставленными лицами, была мобильная межконтинентальная ядерная пусковая установка „Ярс“, передовая система противовоздушной обороны С-400, которую Москва развернула в Сирии, и новый лимузин Путина за 120 тысяч фунтов стерлингов», — пишет DailyMail.

Кабриолету «Аурус» издание уделяет особое внимание. Отмечается, что шеститонная машина, оснащенная ревущим 4,4-литровым двигателем, представляет собой модернизацию предыдущей модели, использовавшейся в прошлом году.

«Новый „Аурус“ имеет „режим парада“, который при движении со скоростью ниже 12 миль в час обеспечивает более плавную езду, и политик из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил заинтересованность в использовании одного из 5000 автомобилей, которые, по прогнозам, будут выпущены к 2021 году», — пишет газета.

The New York Times обращает внимание, что в своей речи на военном Параде Победы президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит укреплять свои вооруженные силы, но в то же время призвал другие страны к сотрудничеству.

«Уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны. Мы делали и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших Вооруженных Сил… Вместе с тем Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто на деле готов противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму», — цитирует издание Владимира Путина.

Грандиозность военного парада отмечает и The Washington Post.

«Парад ознаменовал 74-ю годовщину разгрома нацистской Германии. В него входило около 13 000 военнослужащих и 130 единиц военной техники — от танка Т-34, известного своей эффективностью во Второй мировой войне, до неуклюжих пусковых установок МБР Ярс», — пишет газета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, выступая на параде по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, Владимир Путин призвал мировое сообщество добиваться создания систем равной безопасности.