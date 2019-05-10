Видео: «Бессмертный полк» прошагал по улицам сирийских Дамаска и Алеппо

В колонне вместе со взрослыми по улицам сирийского Дамаска шли и их дети. Они несли портреты своих прадедов, которых никогда не видели, зато прекрасно знают, какой подвиг они совершили на Великой Отечественной войне.

«Мы уже в третий раз проводим „Бессмертный полк“. С каждым разом он становится все масштабнее. Для нас, живущих в Сирии День Победы праздник особенно ценен», — сказала жительница Дамаска Ольга Потапова.

Сразу после шествия в оперном театре Дамаска, начался торжественный концерт, который своими силами организовали русские женщины, живущие в Сирии. На сцену выходил каждый, кому есть что сказать, поделиться своим чувствами. И для этого слова не всегда важны.

Кейс ас-Сафади родился и вырос в Сирии. В России был всего один раз — на конкурсе имени Чайковского он стал одним из победителей. И он уверен, что сегодняшний праздник для него не чужой.

«Я сириец. Но для меня День Победы не чужой праздник, я знаю, сколько Россия сделала для нашей страны», — отметил музыкант Кейс ас-Сафади.

Бессмертный полк прошел и по улицам Алеппо. Здесь число наших соотечественников не намного уступает живущим в Дамаске. Живущие здесь, и миллионы людей по всему миру, вспоминают тех, кто не вернулся после войны, но даровал жизнь другим поколениям.

Плечом к плечу вместе с нашими соотечественниками и сирийцы. В арабской республике понимают значение этой акции. Представители старшего поколения учились в советском союзе и помнят, как отмечают День Победы на родине победителей.

Поздравили с праздником соотечественников и представители российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Наши военные помогают налаживать мирную жизнь в арабской республике, проводят гуманитарные акции.

«Сегодня, отмечая эту священную дату, мы вновь осознаем все грандиозность победы над нацизмом. Мы гордимся, что отцы и деды смогли уничтожить темную силу. День Победы — это наш общий праздник. Ведь Великая Отечественная война была битвой за будущее человечества», — заявил представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Руслан Воронин.

К памяти о тех, кто не щадя своих жизней, боролся за нашу свободу здесь, в Сирии, отношение особое. В стране, несколько лет боровшейся за свою независимость слишком хорошо знают цену победе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Бессмертный полк» прошел по улицам сирийской Латакии.