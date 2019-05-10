Более 10 миллионов человек участвовали в шествиях «Бессмертных полков» в России

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По всей стране прошли более трех с половиной тысяч акций памяти. В 2019 году «Бессмертный полк» поддержали в 110 странах.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Пятый канал

По данным МВД России, более десяти миллионов человек приняли участие в шествиях «Бессмертных полков» по всей стране. Всего в городах и селах РФ прошли более трех с половиной тысяч таких акций памяти. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

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Около 700 тысяч человек, по данным полиции, прошли с портретами своих родственников-фронтовиков по улицам Москвы. К колонне уже пятый год подряд присоединяется и президент России Владимир Путин, Он нес портрет своего отца Владимира Спиридоновича, воевавшего на Невском пятачке под Ленинградом. В первых рядах шли также народный артист СССР Василий Лановой, кавалер ордена Святого Георгия IV степени, генерал-полковник запаса Сергей Макаров и автор идеи этой международной акции Геннадий Иванов.

Шествию «Бессмертного полка» по столице не помешал даже ливень с градом — люди не разошлись, только пытались защитить от дождя фотографии своих героических родных.

В Санкт-Петербурге в акции «Бессмертный полк» приняли участие, по предварительным данным, более миллиона человек. В шествии с портретами отца и деда принял участие и глава города Александр Беглов. Он рассказал, что в его семье с войны не вернулись 22 человека.

Шествия «Бессмертных полков» из российской давно превратились в международную акцию. Они проходят уже в более чем 100 странах мира.

В этом году на Кипре шествие объединило больше тысячи человек. Под звуки духового оркестра Росгвардии наши соотечественники и местные жители вместе пронесли фотографии воевавших против фашистов предков. Сотни людей пришли с портретами героев на мемориальное кладбище в столице Польши Варшаве, где похоронены 22 тысячи советских солдат. Второй год подряд шествие проходит во вьетнамском Ханое. В одной колонне там прошли потомки ветеранов Великой Отечественной и войны за независимость Вьетнама.

В шествии «Бессмертного полка» по улицам столицы КНДР приняли участие более ста человек. В Японии в аналогичной акции поучаствовали свыше 200 человек — сотрудники дипломатических миссий и россияне, живущие в Стране восходящего солнца.

Во Франции «Бессмертные полки» прошагали по десяткам городов от Лиона и Монпелье до Парижа.

К акции памяти героев Второй мировой войны присоединились и в Сирии. В Латакии десятки людей вышли на улицы с портретами героев, чтобы почтить память тех, кто боролся с фашизмом.

А на Украине акция памяти прошла под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто». Люди прошли по центру Киева с портретами участников Великой Отечественной войны, но без какой бы то ни было военной символики. Использование советских атрибутов в стране запрещено законодательно. В интернете распространилось видео, на котором полиция Одессы задерживает молодого человека за ношение георгиевской ленточки. Всего за эту «провинность» украинская полиция 9 мая составила протоколы на 13 человек.

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