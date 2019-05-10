Путин выразил слова соболезнования семье Сергея Доренко

Слова соболезнования семье скоропостижно скончавшегося в четверг, 9 мая, российского журналиста Сергея Доренко продолжают поступать.

Журналист был заметной фигурой в политической и общественной жизни России. Свои слова соболезнования направил близким Доренко президент России Владимир Путин. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин был с ним давно знаком и всегда высоко оценивал его вклад в развитие отечественной журналистики, а также его принципиальную позицию.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, одним из первых на неожиданную смерть Доренко отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин, написав, что тот ушел «на крутом вираже». Глава города добавил, что главный редактор «Говорит Москва» всегда очень любил свой город, а его потеря для всех будет безвозвратной.

Сергей Доренко вечером в День Победы ехал в центре Москвы на своем любимом мотоцикле Triumph, когда вдруг упал. Как стало известно сегодня утром, у 59-летнего журналиста разорвалась аорта. Врачи реанимировали его почти полтора часа, но ничего не смогли сделать.