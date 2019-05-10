Дочери Доренко требуют у полиции запретить жене его кремировать

Дочери скоропостижно скончавшегося накануне российского журналиста Сергея Доренко в пятницу, 10 мая, обратились с заявлением в полицию на супругу отца Юлию.

Наследницы не верят в естественные причины смерти отца. Ксения и Екатерина также потребовали взять кровь для анализа и запретить Юлии принимать решение о захоронении тела отца и тем более его кремировать.

Кому достанется наследство Сергея Доренко

Скандал разразился во время обсуждения церемонии прощания и похорон на Троекуровском кладбище. Все закончилось словесной перепалкой.

Как стало известно 5-tv.ru, девушкам удалось добиться желаемого. Соответствующие материалы были взяты в судебном морге для установления окончательных причин смерти. Результаты будут готовы только через 30 дней.

Ранее сообщалось, что судмедэксперты назвали разрыв аорты официальной причиной смерти.