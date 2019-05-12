Как начать продуктивно работать после майских? Отвечает психолог

Бизнес-тренер и кандидат психологических наук Кристина Иваненко поделилась с РИА Новости практическими советами, которые помогут быстро и результативно вернуться к работе после майских праздников.

Эксперт отмечает, что главное — это четкое понимание главных целей и приоритетов. Для этого лучше прописать на бумаге или в электронном виде.

Если задачи комплексные, их нужно разбить на составляющие, руководствуясь принципом «есть слона по бифштексам». Каждая подзадача должна быть сформулирована по правилу SMART, то есть быть конкретной, измеримой по времени и результату.

Ежедневник поможет бороться с прокрастинацией, которая нередко обостряется после продолжительных праздников. Психолог отмечает, что планирование держит в тонусе, устраняет неопределенность и отбивает желание отложить дела на завтра.

Иваненко резюмировала, что спад производительности после майских праздников все же неизбежен. Поэтому эксперт рекомендовала руководителям ставить задачи для подчиненных еще перед продолжительными выходными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно спорить с начальником.