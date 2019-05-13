Поколение победителей: как проходил Парад Победы в 1945 и 2019 годах

9 мая на Красной площади Москвы прошел традиционный Парад Победы. Его принимал верховный главнокомандующий. Перед началом Владимир Путин пообщался с ветеранами и поздравил их с праздником, а потом обратился ко всем присутствующим.

«В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте победа над фашизмом, возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут так же, в считанные недели, подмять под себя и Советский Союз — тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло!» — произнес перед началом Парада Победы с трибуны Владимир Путин.

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Президент подчеркнул — с каждым годом мы все больше и острее чувствуем нравственную мощь этого беспримерного подвига, осознаем непреходящую ценность ратного триумфа нашего народа. Путин напомнил, что память о Великой Отечественной войне, о ее правде — это наша совесть. И наша ответственность.

«Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков. Наш святой долг — защитить подлинных героев. Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить», — особо подчеркнул Путин.

35 пеших парадных расчетов, более 13-ти тысяч военнослужащих и 138 единиц военной техники, начиная с легендарных «34» и заканчивая мощными комплексами с межконтинентальными ракетами.

Парад на Красной Площади снова впечатлил масштабом и идеальным исполнением. И пусть погода не дала взлететь в небо нашим самолетам — общего впечатления это не испортило. И как говорится, лучше один раз увидеть! И еще раз вспомнить, как это было сейчас и 74 года назад!

Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади 9 мая.