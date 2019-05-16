Суд в Кемерове приступил к рассмотрению уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне»

В Кемерове в четверг, 16 мая, начался судебный процесс по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Это первое слушание по существу.

На скамье подсудимых сразу семь человек. Среди них чиновники, руководители МЧС, собственники и управляющие зданием. Их обвиняют в халатности и нарушении требований пожарной безопасности.

Уроки «Зимней вишни»: как изменилась безопасность в российских ТЦ

Еще один подозреваемый Вячеслав Вишневский, который занимался переоборудованием здания фабрики под торговый центр и, предположительно, давал взятки, чтобы избежать проверок Госпожнадзора — покинул Россию, но был задержан в Польше.

«В рамках расследования уголовного дела следователями поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года. Выяснены причины, повлекшие десятки жертв и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следственный комитет РФ

Трагедия в «Зимней Вишне» произошла в марте 2018 года. Жертвами пожара тогда стали 60 человек, в том числе 37 детей. Причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже. При этом противопожарная система не сработала, а отделка здания, в нарушении всех норм безопасности, была выполнена из легковоспламеняющихся материалов.