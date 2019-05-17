Боевики «Джебхат ан-Нусра»* планируют провокацию, чтобы очернить ВС России

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Члены запрещенной организации собираются снять имитацию отравления жителей Сирии, чтобы потом распространить видео в СМИ и соцсетях.

Фото: www.globallookpress.com

Боевики запрещенной террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* готовятся устроить провокацию, чтобы очернить российских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. С помощью постановки и имитации они собираются обвинить ВКС РФ в химических атаках на мирное население.

Провокация готовится в Идлибе — туда целенаправленно свозятся обломки российских боеприпасов. Боевики планируют заснять якобы отравленных химоружием сирийцев, чтобы затем распространить эти видеоролики в западных СМИ и соцсетях. По предварительным данным, провокация готовится возле населенного пункта Серкаб.

Ранее 5-tv.ru сообщал о настоящей атаке, которую устроили как раз боевики. От их обстрелов погибли пять детей в Сирии.

* — запрещена на территории РФ

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