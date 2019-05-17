Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Софьи Тыць

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стала двухлетняя Соня.

У девочки — опухоль центральной нервной системы. Нейробластома буквально опутала весь позвоночник малышки. Ей необходима дорогостоящая протонная терапия.

Стоимость процедуры — почти два миллиона рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» 9 миллионов 657 тысяч 682 рубля. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пятый канал подвел итоги «Дня добрых дел» для Глеба Климкина.