Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Софьи Тыць

, 12:05 Эфирная новость 33

У девочки — опухоль центральной нервной системы. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.

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Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 248

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стала двухлетняя Соня.

У девочки — опухоль центральной нервной системы. Нейробластома буквально опутала весь позвоночник малышки. Ей необходима дорогостоящая протонная терапия.

Стоимость процедуры — почти два миллиона рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» 9 миллионов 657 тысяч 682 рубля. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пятый канал подвел итоги «Дня добрых дел» для Глеба Климкина.

Тема:
День Добрых Дел 248
16 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Софьи Тыць
9 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Егора Стрекальцова
3 мая
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Глеба Климкина
2 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Глеба Климкина
26 апр
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Руслана Исмаилова
19 апр
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Глеба Соколова
18 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Глеба Соколова
12 апр
Видео: Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Миланы Каркусовой
11 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Миланы Каркусовой
5 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Гоши Журавлева

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