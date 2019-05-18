Видео: Мощный торнадо уничтожил более 100 гектаров леса на Украине

Гигантский и разрушительный торнадо 16 мая пронесся по Житомирской области Украины.

Нехарактерный для этих широт атмосферный вихрь с градом срывал крыши с домов и валил деревья. Предварительно, жертв и серьезных разрушений удалось избежать, однако лесные хозяйства заявили о небывалом уроне — уничтоженными оказались более 100 гектаров леса в Новоград-Волынском районе. Позже появились фотографии с последствиями разгула стихии. На опубликованных снимках видны тысячи поваленных деревьев.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с украино-словацкой границе, где мощный торнадо повредил десятки домов.