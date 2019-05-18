Видео: Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку по Дамаску со стороны Голландских высот. Об этом сообщает РИА Новости.

В интернете появились кадры этого инцидента. На них видны, предположительно, действия сирийских ПВО.

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Ранее появилась информация, что средства сирийской противовоздушной обороны сбили несколько ракет. По данным телеканала Al Hadath, эти удары нанесли израильские военные.

В частности, атаке подверглись иранские военные объекты и склады.

Ранее 5-rv.ru рассказывал, что ракетная атака в Сирии унесла жизни пятерых детей.