Меган Маркл и принц Гарри показали «закулисные» фото со свадьбы

Герцог и герцогиня Сассекские — Меган Маркл и принц Гарри — отметили первую годовщину со дня бракосочетания. Они поженились ровно год назад — 19 мая 2018 года.

В честь этого в официальном аккаунте королевской четы в Instagram появились закулисные фотографии со дня свадьбы, которые ранее нигде не были опубликованы. Снимки оформлены в виде слайдшоу под песню This Little Light of Mine.

«Выбранная песня была выбрана парой для их молитвы. Мы надеемся, что вам понравится переживать этот момент и увидеть некоторые закулисные фотографии этого особенного дня», — говорится в тексте публикации.

Поклонники Маркл и Гарри, в свою очередь, поздравили супругов с важной датой и пожелали здоровья их малышу Арчи.

