Экс-главу компании-владельца ТРК «Зимняя вишня» обвинили в создании ОПГ

В Кемерове начался судебный процесс по делу о пожаре в «Зимней вишне». Это первое слушание по существу. На скамье подсудимых семь человек. В частности, экс-глава компании-владельца торгового центра Юлия Богданова. Прокуратура обвиняет ее в организации преступной группы, созданной для нарушения требований пожарной безопасности. Вскоре перед судом предстанут и трое сотрудников МЧС. Как стало известно сегодня, 16 мая, расследование в их отношении завершено.

«В ходе расследования следователями поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года. Выяснены причины повлекшие десятки жертв. И собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Жертвами трагедии в Кемерове стали 60 человек. В том числе 37 детей. Еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела. В ходе следствия установлено, что причинами возгорания стало короткое замыкание. При этом противопожарная система не сработала, а отделка здания, в нарушении всех норм безопасности, была выполнена из легко-воспламеняющихся материалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась пожарная безопасность в торгово-развлекательных комплексах после трагедии в Кемерове.