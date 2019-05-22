Одна из украшавших свод частично сгоревшего собора Парижской Богоматери скульптур в виде ангела обнаружена неповрежденной. Об этом сообщает газета Tribune de l'art.

Фигура находится в относительно хорошем состоянии, ее голова не повреждена. По мнению реставраторов, данная находка дает надежду, что среди обломков свода и несущих конструкций будут обнаружены три остальных скульптуры, украшавшие окно-розу на замковом камне Нотр-Дама.

Скульптуры в виде четырех ангелов были созданы архитектором Жерменом Бофраном ближе к середине XVIII века.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля. Возгорание признано крупнейшим в истории собора. В результате чего обрушился шпиль, также пламенем была объята несущая конструкция. Главные произведения искусства, находящиеся внутри здания, уцелели. Предположительно, ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проектах восстановления частично сгоревшего собора Парижской Богоматери.