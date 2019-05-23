На Пятом канале акция «День добрых дел» для Насти Вовченко

На Пятом канале — День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для семилетней Насти. У девочки — остеосаркома. Год она сражается с опухолью, и до полной победы над онкологией остался всего один шаг.

Все, о чем мечтает девочка, это встать на ноги. Как подарить Насте новую жизнь — расскажет Руслан Смыков.

«Это фотографии, где у меня был день рождения».

«Сколько тебе исполнилось здесь?»

«Семь».

Коса до пояса, солнечная улыбка, наивные глаза — это было год назад. Скоро Насте восемь. И ту беззаботную девчонку с фотографии в ней почти не узнать. Новая жизнь, другие желания и мечты.

«Что ты на свое восьмилетие хочешь, какой подарок?»

«Ногу вылечить!»

За год больница стала вторым домом, врачи с медсестрами –почти родными.

«Настенька, миленькая девочка! Она у нас очень хорошая девочка! Все у тебя будет хорошо!»

Для Насти — это не просто ободряющие слова. Каждый в больнице знает, что с ней можно говорить, как со взрослой. О своей болезни она знает почти все.

«Остеосаркома. Рак…»

«Здесь можно всегда, в любой момент, услышать слово „рак“. И чтобы это было услышано не от посторонних людей, мы ей сами рассказали», — рассказывает мама Насти Мария.

Прошлым летом Настя оступилась, упала, нога припухла — казалось бы, с кем не бывает!

«Мы с бабушкой делали компрессы и с хреном, и с лопухом. Но она все равно была опухшей», — вспоминает девочка.

Первое обследование ничего показало. Но мамино сердце никак не успокаивалось. Настю повезли в Москву, и уже здесь специалисты поставили страшный диагноз.

«Мне делали две операции. Одну биопсию брали, что у меня там за болезнь», — рассказывает Настя.

«Я неделю плакала, я каждый день… ходила в церковь. Конечно, страшно», — вспоминает мама.

И Насте, конечно, тоже было страшно, но девочка верит — недуг боится сильных.

«Это Варя, она колдует ветром. Это Маша, она колдует природой», — рассказывает Настя про своих кукол.

«А ты кем бы хотела быть?»

«Варей».

«А почему Варей?»

«Потому что она сильная, никогда не сдается, если у нее что-то не получается».

И похоже, онкология готова сдать позиции. Но остался один — самый важный этап. Пораженную опухолью бедренную кость надо обязательно удалить. Взамен нужен специальный эндопротез. Если вовремя его имплантировать, Настя вернется к прежней беззаботной жизни.

«Раньше, конечно, таких возможностей не было. И приходилось выполнять ампутацию. Сейчас при помощи новых технологий мы позволяем сделать операцию таким образом, чтобы с ростом ребенка была возможность удлинить конечность до возрастных нормативов», — объясняет старший научный сотрудник отделения опухолей опорно-двигательного аппарата НИИ им. Блохина Денис Хистанов.

Необходимые Насте протезы делают только в Британии, и цена одного экземпляра — миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей. Выставленный счет стал новым ударом для многодетной семьи. Потому родители Насти очень надеются на зрителей Пятого канала.

«Она спросила у меня, за что меня Бог так наказал? Она мне этот вопрос задала. И, конечно, я ей объяснила, что это не наказание, это испытание. Чтобы мы с тобой и вся наша семья стали сильнее», — говорит мама Насти.

«Жизнь — это для того, чтобы делать все невозможное, чтобы жить, кому-нибудь помогать, лучше делать. Я буду кардиохирургом. Детским», — заявила Настя.

Своего главного врага — рак — маленькая сильная девочка уже почти победила. Но теперь, в самый решающий момент, от нее ничего не зависит. И только мы, вместе, можем подарить Насте новую жизнь.