Мощный циклон ударил по югу и средней полосе РФ

Мощный циклон обрушился на юг и среднюю полосу России. Стихия прошлась сразу по нескольким регионам. Ураганный ветер, град и ливни едва не уничтожили посевы на полях и в садах.

Больше всех досталось Белгороду. Там стихия привела к потопу. На кадрах видно, как автомобилистам едва удается двигаться навстречу бурному потоку воды. А в пригороде выпал град размером с теннисный мяч.

В дагестанском Кизляре почти 20 тысяч человек из-за непогоды остались без света. Сильный ветер повалил деревья и рекламные шины, которые оборвали линии электропередачи. Улицы затоплены. Аварийные службы продолжают устранять последствия непогоды.

Неласковый май ощутили на себе жители Ижевска, Воронежа, Новосибирска и ряда других городов. Их едва не смыло мощными ливнями с градом. В жилых домах от напора стихии начала протекать кровля. Затоплены подвалы и главные городские улицы. Аварийные службы едва успевают реагировать на обращения жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на США надвигаются торнадо. Под угрозой два миллиона американцев.