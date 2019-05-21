Торнадо надвигаются на США, два миллиона американцев под угрозой — видео

, 6:44 Эфирная новость 71

Смерчи пронеслись над Оклахомой, экстренные службы готовят план эвакуации.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Торнадо в США 4

В США почти два миллиона человек оказались под угрозой надвигающихся торнадо. Американская национальная метеослужба впервые за два года объявила высший уровень погодной опасности. Над Оклахомой смерчи начали формироваться еще накануне, вихри пронеслись вблизи нескольких населенных пунктов.

По прогнозам синоптиков, ожидаются град и ветер скоростью больше 120 километров в час. Жителей просят соблюдать меры безопасности, не выходить на улицу и готовиться к возможной эвакуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный торнадо уничтожил более 100 гектаров леса на Украине — стихия обрушилась на Житомирскую область.

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