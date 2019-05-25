Зеленский отозвался на решение Морского трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе

Владимир Зеленский прокомментировал решение Морского трибунала ООН. Организация потребовала от России освободить задержанных украинских моряков и три корабля. Речь идет о последствиях инцидента в Керченском проливе.

Лидер Украины написал на своей странице Facebook, что ждет от РФ «выполнения приказа». Также он назвал возвращение украинских граждан первым шагом, который может предпринять Москва для нормализации отношений между странами.

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На ситуацию также отреагировал Порошенко. Он назвал решение Морского трибунала ООН подтверждением правильности украинской стратегии и поблагодарил усилия дипломатов, «защищающих национальные интересы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на требование вернуть украинских моряков отреагировал МИД РФ.