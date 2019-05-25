Россия ответила на решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе

Конвенция ООН по морскому праву исключает возможность применения процедур разрешения споров к инциденту в Керченском проливе, произошедшему 25 ноября 2018 года, заявили в МИД РФ в ответ на решение Международного трибунала ООН по морскому праву.

В дипломатическом ведомстве добавили, что в данный момент речь не идет о рассмотрении претензий украинской стороны. МИД России планирует последовательно отстаивать свою позицию в ходе разбирательства, в том числе и отсутствие у арбитража соответствующей юрисдикции.

«В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», — говорится в сообщении МИД.

В российском МИДе подчеркнули, что инцидента можно было избежать при условии соблюдения законов РФ, касающихся судоходства в Керченском проливе и призвали власти Незалежной действовать именно так впредь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Морской трибунал ООН потребовал от России и Украины отчеты по инциденту в Керченском проливе.