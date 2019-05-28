Видео: Сирийские школьники возвращаются за парты после освобождения города

, 7:56 Эфирная новость 21

Большинство школ пришлось отстраивать заново, так как они были практически полностью разрушены боевиками.

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Фото, видео: ТАСС/Балашова Ольга, Пятый канал

Школьники Восточной Гуты наверстывают упущенные за время сирийской войны знания. Детям пришлось надолго забыть об учебе.

Начальная школа СакбА-Бенин одна из немногочисленных пока школ в Восточной Гуте. После тяжелых боев за освобождение этого пригорода Дамаска, здесь еще многое предстоит восстанавливать. Поэтому пока занятия здесь идут в две смены.

Гороскоп на 28 мая: Раки, не будьте тряпками!

Школы были закрыты, многие разрушены после обстрелов. Как только боевики были выбиты, учебный процесс постарались как можно скорее возобновить.

Школы отстраивают заново, дети возвращаются за парты и с удовольствием учатся даже летом. В отремонтированные классы заглянул Вадим Хуланхов

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сирийские военные отбили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда.

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