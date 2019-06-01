Хакеры два дня подряд атаковали ресурсы ЕГЭ

Злоумышленники пытались помешать работе интернет-ресурсов Рособрнадзора 31 мая и 1 июня, однако эти DDoS-атаки не нарушили обработку результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), пишет «Экономика сегодня».

Для противодействия хакерам специалистам ведомства удалось задействовать все предусмотренные для этого механизмы. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в свою очередь отметил, что все данные о попытках взлома системы будут переданы в правоохранительные органы.

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В пятницу, 31 мая, выпускники сдавали ЕГЭ по химии и истории. Основной период сдачи ЕГЭ в этом году проходит ‪с 27 мая по 1 июля, в нем примут участие 750 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое нововведение ждет школьников на ЕГЭ в 2019 году.