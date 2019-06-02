Фото: модель в откровенном купальнике прервала финал Лиги чемпионов

Польская модель Кинси Волански прервала финальный матч Лиги чемпионов в Мадриде.
Девушка в миниатюрном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в середине первого тайма. Главный арбитр Дамир Скомина вынужден был остановить игру, пока стюарды не задержали и не вывели нарушительницу в подтрибунные помещения.
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Финал Лиги чемпионов состоялся в Мадриде.
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