Израиль назвал причину ракетного удара по Сирии

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Военные атаковали Сирию после того, как накануне вечером вблизи горы Хермон разорвались два снаряда, выпущенные с сирийской территории.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Арабо-израильский конфликт 408

Израильские военные заявили, что нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел. Боевые самолеты и вертолеты атаковали «две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах, батарею ПВО SA-2», принадлежавшие сирийской армии, после того, как накануне вечером вблизи горы Хермон разорвались два снаряда, выпущенные с территории САР, пишут РИА Новости.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично отдал приказ нанести удары по сирийским объектам.

«В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры. Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас», — подчеркнул политик.

Как пишет сирийское агентство Sana, в результате ракетного удара по Сирии, погибли три человека, еще семь пострадали. Также нанесен материальный ущерб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 27 мая Израиль нанес ракетный удар по сирийской провинции Кунейтра.

Тема:
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