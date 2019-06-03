«Он с детства за всех заступался»: Родители убитого в драке спецназовца о сыне — видео

, 11:17 Эксклюзивное интервью 142

Никита Белянкин, по словам отца, обладал обостренным чувством справедливости и всегда приходил на выручку слабым.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте, Пятый канал

Отец убитого в Подмосковье спецназовца Никиты Белянкина уверен, что его сын не смог бы пройти мимо, увидев ту драку, ни при каких обстоятельствах.

По его словам, такое обостренное чувство справедливости Никите было присуще с раннего детства — он всегда заступался за слабых. И в последствии неоднократно пресекал потасовки, и разнимал драки.

Так, отец Никиты Алексей, вспоминает, как сын однажды, увидев драку на обочине, потребовал остановить автомобиль и, выскочив, принялся разнимать дерущихся людей. И так было неоднократно.

По словам Алексея, друзья и сослуживцы Никиты проделали огромную работу и всеми силами помогают следствию. Помощь родителям убитого спецназовца предлагают со всех концов страны.

Отец погибшего выразил благодарность всем неравнодушным за такую отзывчивость.

Бывший военнослужащий спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин был убит поздно вечером 1 июня в районе населенного пункта Путилково.

Молодой человек, в районе 23:30 прогуливавшийся с подругой, стал свидетелем драки около одного из питейных заведений. Группа мужчин избивала двух неизвестных. Никита бросился на выручку, отвлек избивавших на себя, но в какой-то момент один из нападавших ударил его ножом. Рана оказалась смертельной — Никита умер на руках у девушки до приезда скорой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о происшествии в Подмосковье.

Читайте также

+15° Днём +12°
Ночью +8°
65.38
0.32 72.84
0.42
Гороскоп на 3 июня: Козероги, читайте книги!

Последние новости

12:21
СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства спецназовца в Подмосковье
12:09
Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин заканчивают строительство замка на Кипре
12:01
«Помню удар ножом»: Пострадавший о драке, в которой убили спецназовца ГРУ — видео
11:56
Видео: Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут снова сойтись в бою
11:43
Ушел из жизни звезда передачи «Спокойной ночи, малыши» Геннадий Матвеев
11:17
«Он с детства за всех заступался»: Родители убитого в драке спецназовца о сыне — видео
11:11
Видео: Огненное ДТП произошло на трассе в Тамбовской области
10:57
Видео: Дональда Трампа встретят в Великобритании протестами
10:45
Названы сферы труда с наибольшим числом безработных в РФ
10:38
«Все ломать!»: Любовь Успенская затеяла глобальный ремонт
10:29
Самый массовый ЕГЭ по русскому сдадут более 600 тысяч выпускников
10:22
Видео: МВД Тувы начало проверку сотрудника, устроившего резонансное ДТП на свадьбе
10:13
Злоумышленник с топором напал на человека в мэрии Южно-Сахалинска
10:02
Видео: Загитова и Туктамышева разминаются с футбольным мячом перед выходом на лед
9:51
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе в июне
9:41
Видео: Иномарка протаранила автобус в Петербурге
9:29
Экс-солистка «Демо» раскритиковала Седокову за сладости для онкобольных
9:17
Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка в детском лагере Амурской области
9:07
Рудова призналась, что ее Instagram «всего лишь красивая картинка»
8:58
«Социология такова» — На Украине призвали к прямым переговорам с Россией

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама