Отец убитого в Подмосковье спецназовца Никиты Белянкина уверен, что его сын не смог бы пройти мимо, увидев ту драку, ни при каких обстоятельствах.

По его словам, такое обостренное чувство справедливости Никите было присуще с раннего детства — он всегда заступался за слабых. И в последствии неоднократно пресекал потасовки, и разнимал драки.

Так, отец Никиты Алексей, вспоминает, как сын однажды, увидев драку на обочине, потребовал остановить автомобиль и, выскочив, принялся разнимать дерущихся людей. И так было неоднократно.

По словам Алексея, друзья и сослуживцы Никиты проделали огромную работу и всеми силами помогают следствию. Помощь родителям убитого спецназовца предлагают со всех концов страны.

Отец погибшего выразил благодарность всем неравнодушным за такую отзывчивость.

Бывший военнослужащий спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин был убит поздно вечером 1 июня в районе населенного пункта Путилково.

Молодой человек, в районе 23:30 прогуливавшийся с подругой, стал свидетелем драки около одного из питейных заведений. Группа мужчин избивала двух неизвестных. Никита бросился на выручку, отвлек избивавших на себя, но в какой-то момент один из нападавших ударил его ножом. Рана оказалась смертельной — Никита умер на руках у девушки до приезда скорой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о происшествии в Подмосковье.