Толпа избила мужчину, заступившегося за незнакомца, в подмосковном Путилково вечером 1 июня. В результате нанесенных травм мужчина скончался. По данным, опубликованным друзьями погибшего в социальных сетях, он был бойцом спецназа ГРУ.
Погибшего звали Никита Белянкин — очевидцы сообщают, что он стал свидетелем конфликта с неравными силами: агрессивная толпа приставала к одному молодому человеку. Белянкин не мог пройти мимо и вступился за незнакомца, за что был жестоко избит. По предварительным данным, драка произошла около 23:30 в субботу 1 июня. РЕН ТВ опубликовал видео с избиением Белянкина, заснятое камерами наблюдения.
По предварительным данным, Никита сделал предупредительный выстрел в воздух, но не смог отпугнуть нападавших. В ходе избиения ему нанесли удар ножом в область сердца, и Белянкин скончался. Молодой человек, за которого заступился Никита, находится в реанимации. Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьницы в Нижегородской области жестоко издевались над сверстником и снимали это на видео.