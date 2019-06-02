Толпа избила мужчину, заступившегося за незнакомца, в подмосковном Путилково вечером 1 июня. В результате нанесенных травм мужчина скончался. По данным, опубликованным друзьями погибшего в социальных сетях, он был бойцом спецназа ГРУ.

Погибшего звали Никита Белянкин — очевидцы сообщают, что он стал свидетелем конфликта с неравными силами: агрессивная толпа приставала к одному молодому человеку. Белянкин не мог пройти мимо и вступился за незнакомца, за что был жестоко избит. По предварительным данным, драка произошла около 23:30 в субботу 1 июня. РЕН ТВ опубликовал видео с избиением Белянкина, заснятое камерами наблюдения.

ВКонтакте @Иван Богданов

ВКонтакте @Иван Богданов