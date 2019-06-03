Пострадавший в результате драки в Подмосковье, где был убит спецназовец Никита Белянкин, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о произошедшем.

По словам молодого человека, он помнит немногое — отчетливо только удар ножом. Владимир рассказал, что они с другом были в состоянии подпития. Как завязалась драка он не помнит, запомнил только, что нападавших было девять или десять человек.

«Нас с другом по разные стороны развели, меня пырнули ножом, друга отдубасили, потом парень подошел. Заступиться. Вот и заступился неудачно», — вспоминает Владимир.

Что было дальше молодой человек не видел, потому что после ранения, нападавшие переключили свою агрессию на подошедшего спецназовца, который попытался пересечь конфликт.

Драка, в которой погиб бывший спецназовец Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин произошла в районе населенного пункта Путилково Красногорского района Московской области.

Никита прогуливался с девушкой около полуночи 1 июня, и увидел, как группа мужчин избивает двух неизвестных. Спецназовец бросился разнимать дерущихся. Выстрелил из травматического пистолета в воздух и отвлек нападавших на себя. Они набросились на него, и кто-то из нападавших ударил Никиту ножом. Рана оказалась смертельной, и он умер до приезда скорой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту смерти Никиты Белянкина.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью отца погибшего спецназовца. По его словам, Никита ни при каких обстоятельствах не смог бы пройти мимо, видя как толпа избивала двух человек.