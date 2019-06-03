Шведский суд отказал прокуратуре в аресте Джулиана Ассанжа

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Суд Швеции рассматривал вопрос о заочном аресте основателя «WikiLeaks», которого подозревали в изнасиловании.

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Фото, видео: REUTERS/Henry Nicholls

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Задержание Джулиана Ассанжа 38

Шведский суд Уппсалы не удовлетворил запрос прокуроры об аресте основателя «Wikileaks» Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что сторона обвинения не будет требовать заочного ареста и экстрадиции. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что суд Швеции в понедельник, 3 июня, рассматривал вопрос о заочном аресте Ассанжа, которого подозревали в изнасиловании.

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа 38
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