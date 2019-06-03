Шведский суд отказал прокуратуре в аресте Джулиана Ассанжа

Шведский суд Уппсалы не удовлетворил запрос прокуроры об аресте основателя «Wikileaks» Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что сторона обвинения не будет требовать заочного ареста и экстрадиции. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что суд Швеции в понедельник, 3 июня, рассматривал вопрос о заочном аресте Ассанжа, которого подозревали в изнасиловании.