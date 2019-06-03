Видео: В Швеции за закрытыми дверями проходят слушания по делу Ассанжа

Суд Швеции рассматривает вопрос о заочном аресте основателя «WikiLeaks» Джулиана Ассанжа. В этой стране его подозревают в изнасиловании. Слушания проходят за закрытыми дверями. В случае, если судьи решат арестовать австралийца, прокуроры начнут процесс о его экстрадиции в Швецию.

Выдачи Ассанжа добиваются и США. В Штатах правозащитника обвиняют в шпионаже. Там ему грозит более суровое наказание — пожизненное заключение или даже смертная казнь.

Между тем, состояние здоровья самого Ассанжа по-прежнему без улучшений. Врачи диагностируют у него инфекцию дыхательных путей и депрессию. Узник сейчас находится в больнице при тюрьме, где и содержится. Ранее в ООН заявили, что Ассанж несколько лет подвергался в Великобритании психологическим пыткам.